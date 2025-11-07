Japon Uzman Bursa'yı İşaret Etti! Büyük Deprem Kapıda mı?

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori, Sındırgı çevresinde yaşanan sarsıntılara dikkat çekti. "Bu hareketlilik bir süre daha devam edecek" diyen Yoshinori, Bursa'ya dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Japon Uzman Bursa'yı İşaret Etti! Büyük Deprem Kapıda mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmangazi Belediyesi’nin YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Osmangazi Kitap Fuarı, geniş yelpazedeki etkinlikleriyle kültür, sanat ve toplumsal konuları bir araya getiriyor. Bu kapsamda etkinliğe katılan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, depremle ilgili farkındalık yaratacak açıklamalarda bulundu. 'Moriwaki’nin Deprem Rehberi' kitabıyla okurlarıyla buluşan Yoshinori, daha sonra ülke genelinde gündemi oluşturan ana etkenlerden biri niteliğindeki deprem konusunu ele aldı. Deprem anında alınması gereken tedbirlere değinen Yoshinori, yaşam üçgeninin ve deprem çantasının önemini katılımcılara anlattı.

HAYAT KURTARAN TAVSİYELER

Deprem çantasında plastik düdük yerine mutlaka metal düdük bulundurulması gerektiğini söyleyen Japon uzman Moriwaki Yoshinori, şu ifadeleri kullandı: "Günlerce göçük altında kalındığında ve su tükendiğinde, insan nefes almakta dahi zorlanır. İşte o anlarda, plastik düdük işe yaramaz hale gelir. Metal düdük ise sert bir zemine vurularak bile ses çıkarabilir. Ayrıca deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerekiyor. Biz Japonya’da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi. Evlerimiz sağlam olsa bile biz yine de tedbiri elden bırakmayız. Mesela evin içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz. Sehpaların altında, koltukların yanında bile olabilir. Çünkü ne zaman, nerede yakalanacağımızı bilemeyiz. Küçük gibi görünen şeyler, hayat kurtarabilir" dedi.

Japon Uzman Bursa'yı İşaret Etti! Büyük Deprem Kapıda mı? - Resim : 1

BURSA'DA BÜYÜK DEPREM Mİ BEKLENİYOR?

Son günlerde Sındırgı ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, "Bursa’da büyük bir deprem mi bekleniyor?" sorusunu gündeme getirdi. Bölgede 200-300 artçı sarsıntı yaşandığı bilinirken, Moriwaki Yoshinori bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Ancak Yoshinori, Sındırgı’daki depremlerin Bursa’yı doğrudan etkilemeyeceğinin altını çizdi: "Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023’teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum. Deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır."

İstanbul Depremi Korkusu Büyüyor! Marmara Hattında Stres Tespit Edildi! Şener Üşümezsoy’dan Çarpıcı Açıklamaİstanbul Depremi Korkusu Büyüyor! Marmara Hattında Stres Tespit Edildi! Şener Üşümezsoy’dan Çarpıcı AçıklamaYaşam

Balıkesir Sındırgı'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü AçıkladıBalıkesir Sındırgı'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü AçıkladıGüncel

Kandilli Tek Tek Açıkladı! Zaman Daralıyor... Marmara’da 4 Fay Hattı Kırılmak ÜzereKandilli Tek Tek Açıkladı! Zaman Daralıyor... Marmara’da 4 Fay Hattı Kırılmak ÜzereYaşam

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem Bursa
Son Güncelleme:
10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi 10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi
Barolar Birliği'nden HSK'ya 'Tayfun Kahraman' Başvurusu Barolar Birliği'nden HSK'ya 'Tayfun Kahraman' Başvurusu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması: Üç Kritik İsim Gözaltında Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması