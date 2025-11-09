Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısında aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı-Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis görülecek. Yeni haftayla birlikte ülke genelinde yağışların etkisini artırması öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı:

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar:

Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Bursa: 24°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C, çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

İstanbul: 21°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 16°C, yer yer sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 19°C, parçalı bulutlu

Denizli: 22°C, parçalı bulutlu

İzmir: 24°C, parçalı bulutlu

Muğla: 21°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Adana: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 28°C, az bulutlu

Isparta: 21°C, parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık.

Ankara: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 20°C, az bulutlu

Konya: 21°C, az bulutlu

Nevşehir: 21°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir.

Bolu: 21°C, parçalı bulutlu

Düzce: 23°C, parçalı bulutlu

Sinop: 20°C, parçalı bulutlu

Zonguldak: 20°C, parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Amasya: 22°C, az bulutlu

Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 19°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 19°C, az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 17°C, az bulutlu

Malatya: 21°C, az bulutlu

Van: 16°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu

Gaziantep: 26°C, az bulutlu

Mardin: 25°C, az bulutlu

Siirt: 26°C, az bulutlu

