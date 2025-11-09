Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, haftanın ilk günlerinde kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısında aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı-Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis görülecek. Yeni haftayla birlikte ülke genelinde yağışların etkisini artırması öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı:
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar:
Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Bursa: 24°C, parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C, çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
İstanbul: 21°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 16°C, yer yer sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 19°C, parçalı bulutlu
Denizli: 22°C, parçalı bulutlu
İzmir: 24°C, parçalı bulutlu
Muğla: 21°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Adana: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 28°C, az bulutlu
Isparta: 21°C, parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık.
Ankara: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 20°C, az bulutlu
Konya: 21°C, az bulutlu
Nevşehir: 21°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir.
Bolu: 21°C, parçalı bulutlu
Düzce: 23°C, parçalı bulutlu
Sinop: 20°C, parçalı bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Amasya: 22°C, az bulutlu
Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 19°C, parçalı bulutlu
Trabzon: 19°C, az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 17°C, az bulutlu
Malatya: 21°C, az bulutlu
Van: 16°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 26°C, az bulutlu
Gaziantep: 26°C, az bulutlu
Mardin: 25°C, az bulutlu
Siirt: 26°C, az bulutlu
