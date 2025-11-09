Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Edirne’nin güneyi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Tekirdağ, Çanakkale’nin kuzeyi ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Pazar sabahına kadar etkili olacağı, Pazartesi günü itibarıyla bölgenin batısından başlayarak etkisini kaybedeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
