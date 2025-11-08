Yaralı Bozayı Tedavi Altına Alındı

Kars’ta yol kenarında yaralı halde bulunan bozayı, tedavi altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Yaralı Bozayı Tedavi Altına Alındı - Resim : 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze götürülen bozayının, köpek saldırısına uğradığı değerlendiriliyor. Yapılan muayenede kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve ezikler bulundu. Yetkililer, bozayının tedavisinin ardından tamamen iyileştiğinde doğal yaşam alanına geri bırakılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

