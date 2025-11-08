Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Plan Yapmadan Önce Dikkat! Hava Bir Anda Değişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, ayrıca Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalma nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
HAVA SICAKLIĞI
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA’DA YAĞIŞ VE SİS BEKLENTİSİ
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
