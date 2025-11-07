Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin’in Toroslar bölgesinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Tahminlere göre, Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin’in Toroslar kesiminde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında biraz düşeceği, iç ve kuzeydoğu kesimlerde ise artış göstereceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN YÖNÜ VE HIZI
Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul’da gün boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu
