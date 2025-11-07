Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Tahminlere göre, Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin’in Toroslar kesiminde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında biraz düşeceği, iç ve kuzeydoğu kesimlerde ise artış göstereceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGARIN YÖNÜ VE HIZI

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul’da gün boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi