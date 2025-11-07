İstanbul Depremi Korkusu Büyüyor! Marmara Hattında Stres Tespit Edildi! Şener Üşümezsoy’dan Çarpıcı Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde art arda yaşanan depremler, özellikle Marmara Bölgesi’nde endişeyi artırırken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık hattındaki fay hattına dair önemli bilgiler paylaştı.

‘FAYDA STRES VAR AMA DEPREM BEKLENMİYOR’

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Marmara’ya çevrilmişti. “Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?” sorusu sık sık gündeme gelirken, Üşümezsoy Yalova-Çınarcık hattındaki hareketliliğin yanlış yorumlandığını belirtti. Uzman isim, “Yalova-Çınarcık fayında stres var ama bu stres yakın dönemde bir deprem oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

‘1894’TEKİ KIRILMA STRESİ BOŞALTTI’

Üşümezsoy, bölgedeki enerji birikiminin 1894 depreminde büyük ölçüde boşaldığını vurgulayarak, “1894 depreminde bu bölgedeki fay kırıldı ve stres boşaldı. Yani enerji biriktiği noktada değil, farklı bir yerde açığa çıktı. Buna ‘stres boşalması’ denir. O yüzden aynı bölge kısa vadede yeniden kırılmaz” açıklamasında bulundu.

'1999 VE 1963’TE DE BENZER KIRILMALAR YAŞANDI'

Deprem uzmanı, Yalova-Çınarcık hattının 1999 ve 1963 yıllarında da kırıldığını hatırlatarak, “Bu kırılmalar deniz yönüne doğru olan fay zonundaki stresi zaten azalttı. Dolayısıyla bölgede yakın zamanda büyük bir deprem beklemek doğru olmaz” dedi.

“PANİĞE GEREK YOK”

Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara ve çevresinde yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Panik yapmaya gerek yok. Bilimsel veriler, bu hattın kısa vadede yeniden kırılma potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

