Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, iki kez 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Kararı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu. Belgin Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın 1530876 sayılı kararıyla, Sındırgı ilçemiz “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiştir. Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip… pic.twitter.com/MjeKzU59Un — Belgin Uygur 🇹🇷 (@belginuygur10) November 5, 2025

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır" demişti.

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi