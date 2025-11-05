Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar

Üst üste büyük depremlerle sarsılan ve irili ufaklı artçıların hala devam ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, AFAD'ın aldığı kararla 'afet bölgesi' ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, iki kez 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar - Resim : 1

Kararı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu. Belgin Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz."

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır" demişti.

Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş Karar - Resim : 2

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
