Süreç Komisyonu Öncesi Kritik Temas! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Partilerle Görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm komisyonunun çalışmaları öncesinde siyasi partilerin temsilcileriyle saat 16.30’da Meclis’te bir araya gelecek. Görüşmede İmralı'ya heyet gönderilmesinin de gündeme geleceği belirtiliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan çözüm komisyonundaki partilerin temsilcileriyle saat 16:30'da mecliste bir araya gelecek. TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşırken, komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceğinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. Komisyonun 6 Kasım Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı değerlendirme toplantısında, İmralı'ya heyet gönderilmesinin de gündeme geleceği belirtiliyor.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetinin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin ardından, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği yeni çözüm sürecine ilişkin trafiğin hızlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde en önemli gündem maddelerinden biri de komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesi oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre DEM Parti İmralı heyeti, komisyonun Öcalan'la görüşmenin sürece katkı sağlayacağı görüşünü ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızla değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Görüşme sonrası heyet görüşmeden olumlu mesajlarla ayrıldığını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da "DEM Parti heyeti ile umut verici görüşme yaptık. Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu haftaki grup toplantısında verdiği mesajlarla İmralı yolunu açtı. Bahçeli, "Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

