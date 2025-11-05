Defalarca Şikayet Etti, Kurtulamadı! Eski Eş Hayatını Zehir Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Menemen ilçesinde 2 Kasım günü Hamit Göksel Yılmaz (44), iddiaya göre aracını ters yöne sokup iş yerinden çıkarak yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz’e (37) çarptı. Çarpmanın ardından yere düşen Ekiz’in yanına gelen Yılmaz’ın, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dediği, daha sonra ise olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ekiz’in ayak bileği ve kaburgasında kırıklar tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde Ekiz’in bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riskinin bulunduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından Hamit Göksel Yılmaz’ı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 KERE ŞİKAYETÇİ OLDU, 13 SUÇ KAYDI VAR

Çiftin 2010 yılında evlendiği ve geçen yıl boşandıkları öğrenildi. Elde edinilen bilgilere göre Hatice Ekiz, evlilik sürecinde yaşadığı şiddet nedeniyle 8 kez şikayetçi oldu. Yılmaz hakkında çeşitli suçlardan toplam 13 kaydın bulunduğu; bu suçlar arasında “Kasten yaralama”, “Mala zarar verme”, “Tehdit”, “Hakaret”, “Huzur ve sükunu bozma” ve “Çocuğun cinsel istismarı” gibi başlıklara yer verildi.

'OTOMOBİLLE GELİP ÇARPTI'

Hastanedeki tedavisi süren Hatice Ekiz yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eski eşim, çocuğumla otobüs durağına yürürken arkamdan habersizce otomobille gelip çarptı. Ayağımın üzerinden geçti. Camdan kafasını uzattı, 'İstediğin yere şikayet et, zaten bir şey olmaz. Dua et sen, iki çocuğumuz yüzünden seni öldürmedim. Sakat bıraktım, yat kalk dua et' dedi. Gidip istediğim yere şikayet etmemi söyledi. 'Girip 3 ay yatıp çıkıyorum' diyor. Devletimizden yardım istiyorum."

'YAKAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM, KURTARAMADIM'

Ekiz ayrıca yaşam öyküsünü ve korkularını şu sözlerle dile getirdi: "Ailemle bu tür insanlarla baş edebilecek insanlar değiliz. 14 yıl evli kaldım, 2 çocuğum var. Evliliğim süresince şiddet, hakaret, aşağılama ve zulüm gördüm. Bir şekilde yakamı kurtarmaya çalıştım, hala kurtaramadım. Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık. Hala peşimi bırakmıyor. Evimin, işimin etrafında dolanıyor, arkadaşlarıma sataşıyor, özel hayatıma müdahale ediyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Çocuklarım da bu yaşananları hak etmiyor" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM'

Ekiz, “Boşandık, hiçbir mal varlığına dokunmadım. Hayat mücadelesi veriyorken, bir de şimdi sakat kaldım. Kadın kuaförüyüm, ayakta çalışıyorum ama artık ayağım iş göremeyecek halde. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıktığı anda daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Çıkarsa beni öldürmeye niyetlenecek” dedi.

'ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRECEK'

Ekiz, şüphelinin serbest kalması durumunda daha büyük tehlike olacağını belirterek, "Çıkarsa beni öldürecek" diyerek endişesini dile getirdi ve ekledi: "söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ölmek istemiyorum. Tedavi olması lazım, hasta. Kadınlar korunamıyor. Bu şekilde nasıl olacak? En hafif cezaları alıyorlar. Haberlerde görüyoruz, maalesef her gün bir kadın daha öldürülüyor. Ailesine, ailelerimize söylüyoruz, olmuyor. Takıntılılar, psikolojileri iyi değil."

Kaynak: DHA