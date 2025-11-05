Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Panik Anlar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulus’taki yerleşkede meydana gelen olayda, doğal gaz kazanının yakılması sırasında arıza nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın alarmı çaldı ve öğrenciler tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir patlama ya da yangın çıkmadığı, dumanın tamamen kazan sistemindeki teknik arızadan kaynaklandığı belirlendi.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri binada olası bir tehlikeye karşı kontrol yaptı. 5 öğrenci ve 3 personelin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından soğutma ve havalandırma çalışmaları sürerken, üniversitede kısa sürede normale dönüldü.

Kaynak: DHA-İHA