Deprem Uzmanından Sındırgı Uyarısı: 'Binaları Acilen Boşaltın!'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5 gün önce meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bölgede endişe devam ediyor. 'Ölü fay' olarak değerlendirilen fayların deprem ürettiğini gözlemlediklerini kaydeden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki yapı stokuna dikkat çekerek uyardı: Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir.

Son Güncelleme:
Deprem Uzmanından Sındırgı Uyarısı: 'Binaları Acilen Boşaltın!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta kaydedilen 6.1'lik depremin ardından 27 Ekim'de de aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Her iki depremde de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda yapı hasar gördü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ekiplerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Deprem Uzmanından Sındırgı Uyarısı: 'Binaları Acilen Boşaltın!' - Resim : 1
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

'ÖLÜ FAYLAR DEPREM ÜRETMEYE BAŞLADI'

Arazi çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, sistem içindeki 'ölü faylara' dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sındırgı'nın güneyinde dağlık bölgede daha önce hareket etmemiş fayların varlığını tespit ettik. Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Sistem içinde 'ölü fay' olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya doğru uzanan farklı fay parçaları var. Her biri 10-15 kilometre uzunluğunda, bazıları birleştiğinde 45 kilometreye kadar uzanabiliyor."

'BENZER BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER OLABİLİR'

Sındırgı’daki iki büyük depremin aynı fay zonu içinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu zonun içinde birbirinden bağımsız deprem üretebilen segmentler var. Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte depremler gelişebilir" dedi.

Deprem Uzmanından Sındırgı Uyarısı: 'Binaları Acilen Boşaltın!' - Resim : 2

Prof. Dr. Sözbilir, Simav fay zonunun en batısında yer alan Sındırgı fayının güneyinde yeni tespit edilen fayların, dağlık bölgeden ovaya doğru basamak şeklinde dizildiğini de belirterek, "Bu faylar, 750 metrelik yükseklikten 250 metreye kadar kademeli bir şekilde uzanıyor. Aralarında 400-500 metrelik kot farkı bulunan beş farklı basamak yapısı tespit ettik" açıklamalarında bulundu.

Bölgedeki jeotermal sistemin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda, deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde sürebilir. Benzer büyüklükte depremler birkaç ay daha devam edebilir" dedi.

Deprem Uzmanından Sındırgı Uyarısı: 'Binaları Acilen Boşaltın!' - Resim : 3

'BU BİNALARI BOŞALTIN'

Hasarlı yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalar boşaltılmıştı. Bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir. Vatandaşlarımızın bu tür binaların yakınlarında ya da içinde bulunmaması gerekir" diye konuştu.

Bakan Kurum Paylaştı: İşte Sındırgı Depreminin Hasar BilançosuBakan Kurum Paylaştı: İşte Sındırgı Depreminin Hasar BilançosuGüncel

AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yeni DepremAFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yeni DepremGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Balıkesir Deprem Hasan Sözbilir
Son Güncelleme:
Bakan Kurum Paylaştı: İşte Sındırgı Depreminin Hasar Bilançosu Bakan Kurum Paylaştı, İşte Sındırgı Depreminin Hasar Bilançosu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de 5 Bakanlıkta Atama ve Görevden Alma Kararları