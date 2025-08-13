Türkiye’de Yalnız Yaşayanların En Fazla Olduğu 10 İl Belli Oldu: Zirvedeki Şehir Bakın Neresi Çıktı

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor. İlk 10 ilde tek başına yaşayanların toplam sayısı 2,5 milyonu aştı, listenin zirvesindeki şehir bakın neresi çıktı.

Dünya genelinde artan yalnız yaşama eğilimi, Türkiye’de de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, ülkede tek başına yaşayanların sayısı hızla yükseliyor.

İLK 10 İLDE 2,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEK YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, yalnız yaşayanların en fazla olduğu ilk 10 ilde toplamda 2,5 milyondan fazla kişi tek başına hayatını sürdürüyor. Listenin zirvesinde ise beklenildiği gibi nüfus yoğunluğu yüksek olan büyükşehirler yer aldı.

İşte TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yalnız yaşayanların en çok olduğu 10 il...

10. Kocaeli: 106.912
9. Konya: 118.166
8. Balıkesir: 119.432
7. Mersin: 119.750
6. Adana: 123.940
5. Bursa: 184.559
4. Antalya: 197.923
3. İzmir: 363.110
2. Ankara: 384.201
1. İstanbul: 943.363

Kaynak: Haber Merkezi

