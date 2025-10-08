Tırnaklarınız Kolay Kırılıyorsa Dikkat! Ölümcül Hastalığın İlk Belirtisi Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genellikle önemsenmeyen ayak tırnaklarındaki yavaş uzama ya da kırılganlık, aslında ciddi bir sağlık sorununun sinyali olabilir. Uzmanlara göre bu durum, kalp ve damar sağlığını tehdit eden yüksek kolesterolün erken belirtileri arasında yer alıyor.

Yüksek kolesterol, kandaki yağ benzeri maddenin (kolesterol) normal seviyenin üzerine çıkmasıyla oluşuyor. Bu durum, kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda artırıyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon insan, kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor ve yüksek kolesterol bu ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

SİNSİ VE BELİRTİSİZ İLERLİYOR

Uzmanlar, yüksek kolesterolün en tehlikeli yönünün belirti vermeden ilerlemesi olduğunu vurguluyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), “Yüksek kolesterol genellikle hiçbir belirtiye yol açmaz. Bunu öğrenmenin tek yolu kan testi yaptırmaktır” açıklamasında bulunuyor.

TIRNAKLARDAKİ DEĞİŞİM CİDDİ UYARI SİNYALİ

NHS’ye göre yüksek kolesterol, periferik arter hastalığı (PAH) adı verilen bir damar rahatsızlığına yol açabiliyor. Bu hastalıkta damar duvarlarında biriken yağ tabakaları, bacak kaslarına giden kan akışını engelliyor. Bu da tırnakların yavaş uzamasına veya kolay kırılmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, ayak tırnaklarında yaşanan bu değişimlerin yanı sıra şu belirtilere de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

Ayaklarda veya bacaklarda kıl dökülmesi

Solgun veya mavimsi cilt görünümü

İyileşmeyen yaralar ya da ülserler

Yürürken ağrı veya kramp hissi

Bacaklarda uyuşma ya da güçsüzlük

Kas erimesi veya güç kaybı

YÜRÜRKEN AĞRI HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

Periferik arter hastalığının en yaygın belirtisi, yürürken ortaya çıkan bacak ağrısı. NHS’ye göre bu ağrı, genellikle dinlenince birkaç dakika içinde geçiyor ancak zamanla daha da şiddetlenebiliyor. Ağrı hafif veya çok güçlü olabilir, genellikle iki bacakta birden hissedilse de bir taraf diğerine göre daha fazla etkilenebilir.

Uzmanlar, bu tür belirtilerin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerektiğini, erken teşhisin kalp ve damar sağlığını korumada hayati önem taşıdığını vurguluyor.

