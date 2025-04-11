Tembeller İçin Hayat Kurtaracak Ev Toparlama Tüyosu! Yalnızca 5 Adımda Her Şey Tümden Değişecek

“Beş Şey Yöntemi” adını verdiği bu teknik, evdeki eşyaları yalnızca beş basit kategoriye ayırarak düzen sağlıyor. Davis’in yaklaşımı, dağınıklığın tembellik ya da ahlaki zayıflıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunuyor.

5 ADIMDA EV PIRIL PIRIL OLUYOR

Yöntem şu şekilde işliyor:

-Çöp: Gereksiz ve atılması gerekenleri toplayın.

-Kirli Çamaşır: Tüm çamaşırları sepete koyun.

-Kirli Bulaşık: Sadece bulaşıkları lavaboya veya makineye yerleştirin.

-Yeri Belli Eşyalar: Bu eşyaları ait oldukları yerlere yerleştirin.

-Yeri Olmayan Eşyalar: Bu eşyalar için yeni yer belirleyin ya da elden çıkarın.

Davis, tüm evi aynı anda toplamak yerine bu adımları parça parça yapmanın daha verimli olacağını vurguluyor. Zaman ya da enerji eksikliği durumunda, bu adımların gün içine ya da haftaya yayılabileceğini belirtti.

Yorgunluk, stres veya çocuk bakımı gibi hayatın doğal akışından kaynaklı nedenlerle oluşan dağınıklığın utanılacak bir durum olmadığını belirten Davis, herkesin kendine uygun bir temizlik rutini oluşturabileceğini ifade etti.