Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor

Koltuğunuzda ne kadar inatçı leke olursa olsun, saatlerce ovalamaya gerek kalmadan bu doğal yöntemle hem zahmetsizce temizleyebilir hem de kumaşın yapısını bozmadan ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor

Zamanla koltuklarda oluşan lekeler, evdeki en can sıkıcı temizlik sorunlarından biri haline gelebilir. Ancak çözüm düşündüğünüzden çok daha yakın! Kimyasal temizlik ürünlerine başvurmadan da etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Doğal malzemelerle hazırlayacağınız karışımlar sayesinde en derine işlemiş lekeleri bile zahmetsizce temizlemeniz mümkün.

İşte koltuk temizliğinde etkili olan ve kumaşınıza zarar vermeyen doğal temizlik yöntemleri:

1. BEYAZ SİRKE MUCİZESİ

Sirke, hem temizlik hem de kötü kokuların giderilmesinde birebirdir. 1 ölçü beyaz sirke ile 2 ölçü suyu karıştırarak bir sprey şişesine alın. Lekenin üzerine bu karışımı püskürtün ve birkaç dakika bekleyin. Ardından temiz bir bezle lekeyi hafifçe silin. Gerekirse işlemi birkaç kez tekrar ederek daha iyi sonuç alabilirsiniz.Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor - Resim : 1

2. KARBONAT YAĞ VE NEM LEKELERİNİ ANINDA ÇIKARIYOR

Özellikle yağlı veya inatçı lekeler için karbonat birebir. Lekeli bölgeye bolca karbonat serpin ve birkaç saat o şekilde bırakın. Bu süre içinde karbonat, lekenin içeriğini emerek yüzeye taşır. Süre sonunda elektrik süpürgesiyle karbonatı çekin. Gerekirse işlemi yeniden uygulayın.

3. LİMON VE TUZUN GÜCÜ

Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor - Resim : 2

Taze ve organik lekeler için limon ve tuz karışımı oldukça etkilidir. Lekenin üzerine taze limon suyu sıkın, ardından bir miktar tuz serpin. Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle lekeyi nazikçe silin. Bu karışım hem lekeyi çözer hem de hoş bir koku bırakır.

4. ARAP SABUNU İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİ

Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı, Ne Çamaşır Suyu: Koltuktaki İnatçı Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor - Resim : 3

Doğal bir temizlik ürünü olan Arap sabunu, özellikle yağ ve kir lekelerinde etkilidir. Bir miktar Arap sabununu sıcak suyla köpürterek hazırlayın. Yumuşak bir bez ya da sünger yardımıyla köpüğü lekenin üzerine uygulayın ve nazikçe silin. Temiz bir bezle sabun kalıntılarını alıp koltuğu kurumaya bırakın.

Kaynak: Haber Merkezi

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