Kıyafette, Çantada ya da Montta Sıkışan Fermuarı Anında Açan Yöntem: 25 Yıllık Terzi Sırrını Açıkladı

25 yıllık terzi kıyafette, çantada ya da montta sıkışan fermuarı anında açmanın tüyosunu verdi. Kimsenin bilmediği bu doğal yöntemlerle fermuar sıkışmaları artık sorun olmaktan çıkacak.

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Kıyafette, Çantada ya da Montta Sıkışan Fermuarı Anında Açan Yöntem: 25 Yıllık Terzi Sırrını Açıkladı

Kıyafet, çanta veya mont… Fermuarlar günlük hayatta en çok kullanılan parçalardan biri. Ancak en olmadık anda sıkışmaları, birçok kişinin başına gelmiş sinir bozucu bir durumdur. Neyse ki bu sorunu çözmek için evde kolayca uygulayabileceğiniz basit yöntemler var.

1. SABUN YA DA MUM SÜRÜN

Fermuarın takılmasının nedeni çoğu zaman sürtünmenin artmasıdır. Bir parça sabun ya da mum alın ve fermuarın dişlerine hafifçe sürün. Ardından fermuarı yavaşça yukarı-aşağı hareket ettirin. Bu işlem, dişlerin daha kolay kaymasını sağlar.

Kıyafette, Çantada ya da Montta Sıkışan Fermuarı Anında Açan Yöntem: 25 Yıllık Terzi Sırrını Açıkladı - Resim : 1

2. ZEYTİNYAĞI YA DA VAZELİN KULLANIN

Doğal yağlar da fermuar açmada oldukça etkilidir. Bir parça pamuğa az miktarda zeytinyağı ya da vazelin damlatın ve fermuar dişlerine nazikçe uygulayın. Yağlı yüzey sayesinde sıkışma azalır, fermuar kolayca açılır.

3. DİŞ FIRÇASIYLA TEMİZLEYİN

Zamanla fermuarın dişleri arasında toz, kir veya kumaş kalıntıları birikebilir. Eski bir diş fırçası ile bu bölgeyi temizleyerek fermuarın daha rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ardından hafif sabunlu suyla yıkayarak temizliği tamamlayabilirsiniz.

Kıyafette, Çantada ya da Montta Sıkışan Fermuarı Anında Açan Yöntem: 25 Yıllık Terzi Sırrını Açıkladı - Resim : 2

4. BUZLA METAL DİŞLERİ GEVŞETİN

Fermuarın aşırı sıkıştığı durumlarda küçük bir buz torbasını fermuarın üstüne koyun ve birkaç dakika bekleyin. Soğuk, metalin biraz büzülmesini sağlayarak dişlerin daha rahat hareket etmesine yardımcı olur.

Kaynak: Haber Merkezi

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