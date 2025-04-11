Evi Temizledim Zannediyoruz Ancak Gözümüzün Önündeki Asıl Mikrop Yuvasını Unutuyoruz! Bu Detaya Dikkat

Işık anahtarları, tüm aile bireylerinin ellerinden bulaşan bakteriler, yemek artıkları ve tozla adeta bir mikrop yuvasına dönüşüyor. Peki, evinizi gerçekten temiz tutmak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte temizlik rutininize eklemeniz gereken basit ama etkili öneriler…

IŞIK ANAHTARLARI VE KUMANDALAR MİKROP DEPOSU

Gün içinde defalarca dokunduğumuz ışık anahtarları, bakterilerin birikmesi için uygun bir zemin. Bu kir yuvasının çözümü ise her gün alkollü bir bez ya da hidrojen peroksitle nemlendirilmiş bir pamukla anahtarları silmekte saklı. Teknolojik cihaz kumandalarını da es geçmeyin. Onlar da büyük ölçüde mikrop barındırıyor. Kumandaları temizlemek için önce pilleri çıkarın, ardından tuşları alkole batırılmış bir pamuklu çubukla nazikçe silin. Bu küçük adım, büyük bir hijyen farkı yaratacak.

DOLAP VE KAPI KOLLAR İÇİN GÜNLÜK BAKIM ŞART

Evinizde sıkça dokunulan bir diğer yüzey ise dolap ve kapı kolları. Uzmanlar, bu alanların her akşam sabunlu suyla yıkanmasını öneriyor. Bu basit alışkanlık, mikropların yayılmasını engellemeye yardımcı olacak.

BANYO PASPASLARI VE HALILARDA KÜF ALARMI

Banyodaki paspasları düzenli olarak kontrol ediyor musunuz? Altlarında biriken siyah küf, sağlığınız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Halılarınız için de benzer bir tehlike söz konusu. Çözümü ise çok basit. Halıları, 1 ölçü çamaşır suyu ile 10 ölçü su karışımında bir saat bekletin, ardından güneşte kurutun. Bu yöntem, hem küfü yok eder hem de halılarınızı ferahlatır.

DİŞ FIRÇASINDA TUVALET TEHLİKESİ

Şaşırtıcı ama gerçek. Yeni aldığınız diş fırçası bile tuvaletin yanındaki bir bardakta bekletiliyorsa risk altında. Sifonu çektiğinizde bakteriler 2 metreye kadar yayılabiliyor. Diş fırçanızı korumak için onu kapalı bir dolapta saklayın. Böylece ağız sağlığınızı da güvence altına alabilirsiniz.