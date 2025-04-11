2025 Pembe Ay İçin Geri Sayım: Pembe Ay Nedir, Süper Dolunay Ne Anlama Gelir? 2025 Pembe Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta?

İlkbaharın habercisi Pembe Ay için geri sayım başladı. Astrolojiyle ilgilenen birçok insan pembe ay nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk Pembe Ay'ının (Süper Ay) tarihi belli oldu. Süper Ay, bu yıl Türkiye'den de görülebilecek. Peki Pembe Ay nedir, Süper Dolunay ne anlama gelir? Pembe Dolunay ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte detaylar...

PEMBE AY (SÜPER AY) NEDİR?

Süper Ay, Pembe ay olarak biliniyor. Görsel şölen niteliğindeki bu doğa olayı, ismiyle akıllarda soru işareti bıraksa da, "Pembe Ay" ifadesi ayın renginin gerçekten pembe olduğu anlamına gelmiyor. Bu özel dolunay, adını Kuzey Amerika’da ilkbaharda açan phlox adlı pembe çiçekten alıyor. Türkçesi alev çiçeği anlamına gelen ve nisan aylarında görülen dolunaylara bu nedenle "Pembe Ay" ismi verilmiş durumda.

PEMBE AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılında Pembe Ay, 13 Nisan gecesi saat 00:22’de gökyüzünde en parlak haline ulaşacak. Türkiye’den de net bir şekilde izlenebilecek olan bu dolunay, özellikle 12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında etkileyici bir görsellik sunacak.

Eğer hava koşulları uygun olursa, dolunayın yüzeyi gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra belirginleşmeye başlayacak ve gece boyunca gökyüzünde ışıldayacak.

SÜPER DOLUNAY NE ANLAMA GELİYOR?

Süper Dolunay bir diğer ismiyle Pembe Ay, sadece bir gök olayı değil aynı zamanda kültürel ve sembolik anlamlar taşır. İlkbaharın başlangıcı olarak görülen pembe dolunay, yenilenmeyi ve yeniden doğuşu simgeler. Pembe çiçeklerin açmasıyla ilişkilendirilen isim, doğanın canlanması anlamını taşır.

Kaynak: Haber Merkezi