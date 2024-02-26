Star TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Yeni adresi belli oldu

Star TV'de izleyicilerle buluşan Ömer dizisinde İzzet rolüne hayat veren Ali Düşenkalkar kadrodan ayrılıyor. Düşenkalkar, Hain adlı mini diziyle anlaştı.

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Star TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Yeni adresi belli oldu

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinin bu akşam ekrana gelecek bölümü nefes kesecek. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu diziden İzzet rolüne hayat veren Ali Düşenkalkar ayrılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre hikayesi biten Düşenkalkar, dijital bir diziyle anlaştı. Hain adlı mini dizide Düşenkalkar bir moda devine hayat veriyor.

FIX 360 Entertainment adlı yapım şirketinin imza atacağı dizinin senaryosu Berke Üzrek’e ait. Hain‘in yönetmenliğini ise Berke Üzrek ile Serap Danış Koçak üstleniyor. Dizinin görüntü yönetmeni Uğur Kul.

Henüz yayınlanacağı dijital platform netleşmeyen dizinin kadrosunda Haldun Dormen de var.

Star TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Yeni adresi belli oldu - Resim : 1

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