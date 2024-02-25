Yabani dizisine sürpriz oyuncu

NOW’un salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Yabani dizisinin ekibine çok etkili bir oyuncu daha katılıyor. Kaan Çakır kadroya dahil oluyor.

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Yabani dizisine sürpriz oyuncu

'Yabani' dizisi her salı seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Kaan Çakır kadroya dahil oluyor.

Başarılı oyuncu diziye 25. Bölümde dahil olacak ve Zafer Demirhan karakterine hayat verecek.

Yabani dizisine sürpriz oyuncu - Resim : 1

Yıllar sonra kavuşan bir anne oğlun hikâyesi etrafında gelişen olayların etkileyici bir dille anlatıldığı dizinin yeni bir değişiklik olmazsa önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor.

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