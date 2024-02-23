Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor

Doğanın bize sunduğu birçok mucizevi bitki vardır. Bunlardan biri de kokina bitkileridir. Kokina bitkileri, şans ve mutluluk getirdiği bilinen nadir bitkiler arasında yer almaktadır. Eski bir rivayete göre, kokinaları aldığınızda üzerindeki meyvelerinin durduğu yıl içerisinde ev sahibi olacağınız söylenir. Bu nedenle, yılbaşı öncesi kokina bitkilerine yoğun talep olduğunu görmekteyiz.

Bilecik'te 18 yıldır çiçek satan Sertaç Sezer, kokina çiçeği kasım ve aralık ayında çıkıyor ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü olduğu söyledi. Halk arasında bu çiçeği alan ve bir daha yıl sonuna kadar çiçeğin kırmızı meyvelerin kalması halinde ev sahibi olunacağı söylendiğini anlatan Sezer, "Birçok vatandaş ev sahibi olmak hayaliyle kokina çiçeğini almak için sıraya giriyor" dedi.

EVİN HUZUNU ARTIRAN 5 ÇİÇEK

1. Lavanta: Lavanta, huzur verici kokusuyla bilinir ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda lavanta çiçekleri, evinize hoş bir görünüm katacaktır.

2. Orkide: Zarif ve şık görünümüyle bilinen orkide çiçeği, evinize pozitif bir enerji getirebilir. Ayrıca bakımı da oldukça kolaydır.

3. Papatya: Papatya çiçekleri, sakinleştirici etkisiyle bilinir ve evinizde huzurlu bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir.

4. Aloe Vera: Aloe vera bitkisi, sadece cilt bakımı için değil, aynı zamanda havayı temizleyerek evinizin havasını taze tutabilir.

5. Japon Bambusu: Japon bambusu bitkisi, evinize şans ve bolluk getirdiğine inanılan bir bitkidir. Ayrıca minimal ve şık görünümüyle de evinize farklı bir hava katabilir.

Evinizin huzurunu artırmak için bu çiçekleri tercih edebilir ve yaşam alanınıza pozitif bir enerji katabilirsiniz. Unutmayın, doğru çiçek seçimi evinizdeki atmosferi olumlu yönde etkileyebilir.

Kaynaklar: gercekgundem.com, İhlas Haber Ajansı