Soğanı yağda kavuranlar dikkat: Soğan pişirirken sakın bu hatayı yapmayın. Meğer senelerdir sağlığımızla oynuyormuşuz
Soğanları yağda kavurduktan sonra tüketmek, herkesin yaptığı pişirme yöntemlerinden biridir. Ancak bu, sağlığımız için ciddi zararları tetikleyen etkenlerden biridir. İşte yağda kavrulmuş soğanın sağlığımıza zararları
Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden biri şüphesiz, soğandır. Girdiği her yemeğe ayrı bir lezzet katan soğan hem lezzetli hem de faydalı besinler arasında yer alır. Soğan Türk mutfağında birçok farklı şekilde tüketilir.
Ancak soğanın en yaygın tüketim şekli, kavurmaktır. Özellikle yağda kavrulan soğanı her türlü yemekte kullanabiliriz.
Fakat herkesin yaygın olarak yaptığı bu eylem, sağlığımız için birtakım ciddi potansiyel zararları da beraberinde getirir.
İşte soğanı yağda kavurmanın sağlığımıza zararları...