Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin nasıl temizlenir?

Duşakabin camında zaman içerisinde kireç lekeleri ile dolmaktadır. Duşakabin camında biriken bu lekeler pek çok kişinin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken, duşakabin camını temizleme noktasında belli başlı hususlara dikkat etmek önemlidir.

Piyasada duşakabin camını tertemiz yaptığını vadeden pek çok farklı ürün bulunsa da esasında bu ürünlerin çoğu pek de etkili olmamamaktadır.

Duşakabin camında bulunan kireç ve sabun kalıntılarını kısa sürede temizleyebilmek için şu yöntemi deneyebilirsiniz...