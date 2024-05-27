Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin nasıl temizlenir?

Duşakabin camında bulunan tüm kir ve kalıntıları kısa sürede temizlemenin etkili ve pratik yolu bulundu. Bu yöntem sayesinde duşakabin camınız tertemiz olacak. İşte duşakabin camını temizlemenin pratik yolu...

Son Güncelleme:
Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin nasıl temizlenir? - Resim: 1

Duşakabin camında zaman içerisinde kireç lekeleri ile dolmaktadır. Duşakabin camında biriken bu lekeler pek çok kişinin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken, duşakabin camını temizleme noktasında belli başlı hususlara dikkat etmek önemlidir.

Piyasada duşakabin camını tertemiz yaptığını vadeden pek çok farklı ürün bulunsa da esasında bu ürünlerin çoğu pek de etkili olmamamaktadır.

Duşakabin camında bulunan kireç ve sabun kalıntılarını kısa sürede temizleyebilmek için şu yöntemi deneyebilirsiniz...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sarımsak ve balı karıştırıp yiyende o sorunlardan eser kalmıyor: Faydalarını öğrenen mutfağın yolunu tutacak. Sarımsak bal karışımının faydaları nelerdir? Sarımsak ve balı karıştırıp yiyende o sorunlardan eser kalmıyor
40 yıllık turşucunun sırrı ortaya çıktı: Meğer bu sayede kütür kütür oluyormuş. Turşu kurarken nelere dikkat edilmeli? 40 yıllık turşucunun sırrı ortaya çıktı
Yıllardır yanlış biliyorduk: Patatesi ve soğanı aynı yerde muhafaza edenler yandı Patatesi ve soğanı aynı yerde muhafaza edenler yandı
Her gün 2 kakule çiğnediğinizde o sorundan eser kalmıyor. Etkilerini öğrenen aktarın yolunu tutacak.Kakule çiğnemenin faydaları nelerdir? Her gün 2 kakule çiğnediğinizde o sorundan eser kalmıyor
Yaşlı adama aşısını yapan iki doktor arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Sahte zeytinyağını şıp diye anlamanın sırrı bulundu: Tek bir bakışta sahte zeytinyağını ayırt edebileceksiniz. Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sahte zeytinyağını şıp diye anlamanın sırrı bulundu
Tek 1 tutamı dahi mışıl mışıl uyumaya yardımcı oluyor: Gece uyku nöbetinde olanlar hemen denesin. Uykuyu ne getirir? Tek 1 tutamı dahi mışıl mışıl uyumaya yardımcı oluyor
Saçtaki egzamayı ve iltihaplanmayı 1 damlasıyla bitiriyormuş: Saç derisini hem rahatlatıyor hem de besliyor Saçtaki egzamayı ve iltihaplanmayı 1 damlasıyla bitiriyor
Vücuttaki iltihabın kökünü kurutuyor: Sütün içerisine 1 kaşık ekleyip içmeniz yeterli. Zerdeçal süt karışımının faydaları nelerdir? Vücuttaki iltihabın kökünü kurutuyor
Sabahları 1 tane elma yiyince o sorundan eser kalmıyor: Faydasını duyan manava koşacak. Sabahları elma yemek neye iyi gelir? Sabahları 1 tane elma yiyince...
Yoğurda kuru dut katıp kaşıklayın: Kuru dut ve yoğurt karışımının mucizevi etkileri varmış. Kuru dutla yoğurt yemenin faydaları nedir? Yoğurda kuru dut katıp yiyince etkisi inanılmaz
Sarımsak muhafaza etmenin yöntemi belli oldu: Aylarca çürümeden ve bozulmadan taze kalacak Sarımsaklar aylarca çürümeden ve bozulmadan taze kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!