Biberleri taptaze tutan formül bulundu: Aylarca çürümeyecek ve küflenmeyecek
Yanlış koşullarda muhafaza edilen biberler ne yazık ki hızla çürüyüp küflenme eğilimindedir. Biberleri uzunca süre taze tutmak ve ziyan etmemek adına bu saklama yöntemini mutlaka uygulayın. İşte biberleri taze tutan saklama yöntemi
Biber, Türk mutfağında en sık tüketilen besinlerin başında gelir. İçerdiği güçlü besin değerleri sayesinde biber, sağlığımız için oldukça faydalıdır. Ayrıca biber birçok farklı şekilde Türk mutfağında tüketilir.
Hem faydalı hem de lezzetli olan biberler böylelikle bolca alınır. Ancak kimi zaman muhafaza edilen biberlerin hızla çürüyüp küflendiğine şahit olabilirsiniz.
Bunu önlemek için bazı saklama yöntemlerini bilmeniz gerekir. Sizler için paylaştığımız bu yöntemlerle biberler uzunca süre taze kalacak.
İşte tüyosu...