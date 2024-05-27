Biberleri taptaze tutan formül bulundu: Aylarca çürümeyecek ve küflenmeyecek

Biber, Türk mutfağında en sık tüketilen besinlerin başında gelir. İçerdiği güçlü besin değerleri sayesinde biber, sağlığımız için oldukça faydalıdır. Ayrıca biber birçok farklı şekilde Türk mutfağında tüketilir.

Hem faydalı hem de lezzetli olan biberler böylelikle bolca alınır. Ancak kimi zaman muhafaza edilen biberlerin hızla çürüyüp küflendiğine şahit olabilirsiniz.

Bunu önlemek için bazı saklama yöntemlerini bilmeniz gerekir. Sizler için paylaştığımız bu yöntemlerle biberler uzunca süre taze kalacak.

İşte tüyosu...