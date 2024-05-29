Canan Karatay fincan fincan filtre kahve içenleri uyardı: Zararını duyan ağzına dahi sürmeyecek. Filtre kahve içmek zararlı mı?

Prof. Dr. Canan Karatay'dan filtre kahve içenleri üzecek uyarı geldi. Bundan sonra filtre kahve içmeden önce iki defa düşüneceksiniz...

Canan Karatay fincan fincan filtre kahve içenleri uyardı: Zararını duyan ağzına dahi sürmeyecek. Filtre kahve içmek zararlı mı? - Resim: 1

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de filtre kahveyle ilgili uyarılarda bulunarak filtre kahve içenleri üzdü. İster evde ister işte ister dışarıda olsun filtre kahve, en sık tüketilen kahvelerden biridir.

Yapımı kolay ve oldukça lezzetli olan filtre kahvenin ne yazık ki zararı ortaya çıktı. Karatay, filtre kahve hakkında önemli uyarılarda bulundu.

İşte Karatay'ın filtre kahve hakkındaki uyarıları...

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