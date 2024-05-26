Yaşlı adama aşısını yapan iki doktor arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Yaşlı adama aşısını yapan iki doktor arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?
Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken, fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi...
Fark bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi, kişinin görsel aynı zamanda pratik zekalarının güçlenmesine katkı sağlıyorken bu bulmacalar beyin gelişimini de desteklemeye yardımcı oluyor.
Yaşlı adamın aşısını yapan genç doktor görselinde tam tamına 3 fark bulunuyor. Bu 3 farkı ise yalnızca yüksek IQ'lu olanlar 9 saniyede görebiliyor.
Peki ya siz bu 3 farkı kaç saniyede görebildiniz? Eğer hala bulamadıysanız işte cevaplar...
Yaşlı adama aşısını yapan genç doktor görselindeki farkları şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk fark şüphesiz yaşlı adamın saçında bulunuyorken ikinci fark ise yine yaşlı adamın kıyafetinin yakasında bulunuyor.
Üçüncü yani son fark ise genç doktorun oturduğu sandalyenin ayaklarında bulunuyor.
Tüm bu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu. Eğer 3 farkı 9 saniyede göremediyseniz sakın üzülmeyin.
Biraz daha antrenman ve pratik ile pratik düşünebilme yetisini kazanmanız mümkün!