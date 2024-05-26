Yaşlı adama aşısını yapan iki doktor arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Son dönemlerin en popüler alıştırmalarından bir tanesi fark bulmacaları olurken, fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi...

Fark bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi, kişinin görsel aynı zamanda pratik zekalarının güçlenmesine katkı sağlıyorken bu bulmacalar beyin gelişimini de desteklemeye yardımcı oluyor.

Yaşlı adamın aşısını yapan genç doktor görselinde tam tamına 3 fark bulunuyor. Bu 3 farkı ise yalnızca yüksek IQ'lu olanlar 9 saniyede görebiliyor.

Peki ya siz bu 3 farkı kaç saniyede görebildiniz? Eğer hala bulamadıysanız işte cevaplar...