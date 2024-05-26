7 bin yıllık doğal ilacın sırrını Canan Karatay verdi: Her evde bulunuyor. Her gün 1 kaşık muhakkak için
Canan Karatay'dan bir doğal ilacın sırrı daha geldi. Her gün 1 kaşık yutanlar hastalık yüzü görmüyor. İşte her gün düzenli olarak içtiğinizde sağlık depolamanıza yardımcı olacak o mucize formül...
Dönem dönem ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Canan Karatay bir önemli sırrı daha açıklığa kavuşturdu.
Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için belli başlı gıdaların düzenli olarak tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Karatay, o gıdanın düzenli olarak tüketilmesinin insan sağlığı açısından son derece faydalı olduğunu açıkladı.
İşte her gün muhakkak 1 kaşık kadar tüketilmesi gereken o gıda ve insan sağlığına olan mucizevi faydaları...