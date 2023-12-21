Sinop'ta hasadı başladı, mayhoş tadıyla kapış kapış gidiyor: Kilosu 50 TL!

Sinop genelinde mayhoş tadı ve ince kabuğuyla sevilen 'kış armudu' hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kış armudu, 50 TL'den alıcı buluyor.

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Sinop'ta hasadı başladı, mayhoş tadıyla kapış kapış gidiyor: Kilosu 50 TL!

Sinop'ta kış aylarının vazgeçilmezi olan ve yoğun ilgi gören 'kış armudu' hasadı başladı.

Mayhoş tadı ve ince kabuğuyla sevilen kış armudu kapış kapış satılırken, kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

"TADI ÇOK BEĞENİLİYOR"

İHA'ya konuşan meyve satıcısı Cemalettin Ergül, "Tadı müşteriler tarafından çok beğeniliyor. Sadece yemek için alanların yanında, bu armudun turşusunu ve pekmezini yapanlar da var. İlk 35 liradan aldık, 40 liraya sattık; yakın zamanda 45 liraya aldığımız için şimdi 50 liraya satıyoruz. Fiyat, kalitesine göre çok normal. Bu yüzden müşterilerin rağbeti değişmedi" dedi.

Sinop'ta hasadı başladı, mayhoş tadıyla kapış kapış gidiyor: Kilosu 50 TL! - Resim : 1

KIŞ ARMUDU

Kış armudu, Orta Doğu ve Batı Asya'ya özgü bir meyvedir. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Ermenistan gibi ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kış armudu, adını olgunlaştığında kış aylarında tadını ve aromasını korumasından alır.

Kış armudu, orta büyüklükte, açık sarı-yeşil renkte bir meyvedir. Meyve eti beyaz, yumuşak ve sulu, tadı ise tatlı ve aromatiktir. Kış armudu, kasım ayından başlayarak ilkbaharın ortalarına kadar taze olarak tüketilebilir. Ayrıca kurutularak, reçel yapılarak veya meyve suyu olarak da tüketilebilir.

Kış armudu, A, C ve K vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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