21 Aralık en uzun gece: Geceler kısalıyor, gündüzler uzuyor!

Bu yıl perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelen kış dönümü, Türkiye’ye en uzun gecesini 15 saat 6 dakika ile Türkiye’nin kuzeyindeki Sinop'ta yaşatacak.

En kısa gece ise 14 saat ile Türkiye’nin Güney'indeki Hatay ilinde yaşanacak.

GÜNDÜZLER UZAMAYA BAŞLAYACAK

Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

KIŞIN BAŞLANGICI

Öte yandan 21 Aralık, Kuzey Yarım Küre'de kışın başlangıcı ve Güney Yarım Küre'de yazın başlangıcıdır. Bu gün, Dünya'nın ekseni Güneş'e en çok eğimlidir ve bu nedenle Kuzey Yarım Küre'de gündüzler en kısa, geceler ise en uzun olur. Güney Yarım Küre'de ise durum tam tersidir.

Kaynak: Gerçek Gündem