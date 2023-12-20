Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor

Sütlaç, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Genellikle pirinç, süt, şeker ve vanilin ile hazırlanan bu lezzetli tatlı, fırında pişirilerek servis edilir. Ancak sütlaç yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır.

İşte size sütlaç yaparken bilmeniz gerekenler:

MALZEMELER



1 kilo süt

1 su bardağı kadar pirinç

1 su bardağı kadar toz şeker

1 tatlı kaşığı kadar nişasta

1 paket vanilya ya da şekerli vanilin

Bir miktar tarçın

TARİF



İlk olarak sütlaçta kullanacağınız pirinçleri iyice yıkayın ve suyunu süzün. Sonrasında bu pirinçleri orta büyüklükteki bir tencereye koyun. Devamında içine üstünü yaklaşık 1 parmak seviyesinde geçecek bir şekilde su ekleyin. Bu şekilde pirinçleri yaklaşık 10 dakika boyunca haşlayın.

Pirinçler yeterince haşlandıktan sonra oda sıcaklığın beklemiş ve ılık olan sütü tencereye ilave edin. Üstüne vanilyayı ya da şekerli vanilini de ekledikten sonra bir süre kaynamak üzere ocakta bırakın.

Pirinçler bu şekilde süt ve vanilya ile kaynadıktan sonra içine toz şekerini de ilave ederek bir süre daha kaynatın. Yaklaşık 10 dakika şeker ile birlikte pirinçleri kaynatmaya devam edin.

Devamında ayrı bir kap içinde takriben 1 tatlı kaşığı kadar nişastayı ve bir miktar suyu iyice karıştırın. Su ve nişasta iyice karıştıktan sonra kaynamaya devam eden tencerenin içerisine bu karışımı ilave edin. Bu ilaveden sonra da sütlacı 3 ya da 4 dakika daha kaynatın. Son bir kez daha kaynadıktan sonra tencerenin altını kapatın.

Henüz sütlaç sıcakken sütlacı kaselerin içine dökün. Sütlaçları bu şekilde bir süre soğumaya bırakın. Devamında üstüne bir miktar tarçın serpin ve servis edin.

Afiyet olsun.

Kaynak: Mynet.com