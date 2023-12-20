Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke

Gazeteci Sadık Şimşek, Türk vatandaşlarına vizesiz olan 5 ülkeyi sıraladı. Yeni yılı yurt dışında geçirmek isteyenlerin işte ilgi odağı olan vizesiz ülkeler

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Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke

Türk pasaport sahiplerine kapılarını vize gerektirmeden açan ülkelerle ilgili önerilerimiz yeni yıl tatiliniz için ilham kaynağı olabilir! İşte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz giriş izni veren ve yılbaşı için farklı bir atmosferde bulunmanızı mümkün kılan 5 cazip destinasyon:

1. KKTC


Kuzey Kıbrıs'ta, pasaportsuz seyahat etme ayrıcalığına sahipsiniz. Hem tarihin hem de Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini bünyesinde barındırarak sıcak bir biçimde yeni yılı karşılamak isteyenler için harika bir tercih olarak ön plana çıkıyor.

Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke - Resim : 1

2. Sırbistan


Sarp Balkanların kalbinde yer alan Sırbistan, Türk ziyaretçilere herhangi bir vize engeli koymuyor. Tarihin derinliklerinde gezintiye çıkarmayı vaad eden bu topraklar, yeni başlangıcınıza farklı renkler katacaktır.

3. Kuzey Makedonya


Vize serbestisi olan yerler arasında bulunan Kuzey Makedonya'yı da unutmamalısınız! Antik anlara dokunduran şehirleriyle ve doğasıyla bakir kalabilmiş bu coğrafya, keşfedilmek üzere sizleri bekliyor olacak.

4. Karadağ


Karadağ'ın muhteşem Adriyatik manzaralarına tanıklık edebilmek ise Türkiye'den giden ziyaretçiler için vize engeli yoktur. Bu kültürel hazineyi yeni seneye girerken deneyimlemek emsalsiz olabilir.

5 Gürcistan


Doğu batının kucaklaştığı noktada konumlanmış Gürcistan da listemizi tamamlamakta; mutfak kültüründeki bol çeşitliği ile misafirperverdir ve buna ek olarak doğal güzellikleri de görülmeye değerdir.

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Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke
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