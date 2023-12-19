Tarhana çorbasının daha doyurucu olmasını sağlıyor! 1 tane eklemek yeterli...

Tarhana çorbası, genellikle Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir çorba çeşididir. Tarhana çorbası, özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilir ve vücuda birçok faydası bulunur. İçeriğinde bulunan yoğurt, un, sebze ve baharatlar sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Aynı zamanda içerdiği protein ve lifler sayesinde tok tutucu özelliği vardır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

Tarhana çorbası, vücuda enerji verirken aynı zamanda besleyici özellikleriyle de ön plana çıkar. Bu yönleriyle tarhana çorbası, genellikle sağlıklı bir besin olarak tercih edilir.

PATATESLİ YAPIN

Tarhana çorbası patatesli pişirildiğinde daha lezzetli oluyor. Peki patatesli tarhana çorbası nasıl hazırlanır? İşte patatesli tarhana çorbası tarifi

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tarhana

1 patates

1 havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı et suyu

Tuz

Su



Üzerine yakmak için;

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Pul biber

Nane

PATATESLİ TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Önce bir saat kadar öncesinden tarhanayı ıslatalım. Patatesle havucu soyup rendeleyelim. Tencereye ıslattığımız tarhanayı, salçayı, patatesi ve havucu koyalım. 4-5 bardak kadar su ekleyip altını yakalım. Devamlı karıştırarak kaynatalım. İçine sarımsağıda ekleyip et suyunu ilave edelim. 15 dk kadar pişirelim. Tuzunu da ilave edip el blenderıyla çırpalım. Kıvamına göre sıcak su ekleyelim.

Tavada yağı eritip baharatlarını ekleyelim. Pişen çorbamıza ekleyip güzelce karıştıralım.