Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş

Canan Karatay, hastalıklara karşı tirşik çorbasını öneriyor. Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.

Canan Karatay'ın tirşik çorbası tarifi, genellikle kış aylarında tüketilen, bol malzemeli ve besleyici bir çorba çeşididir. Tirşik çorbası genellikle bulgur, nohut, kuru fasulye gibi malzemelerle yapılır ve yöresel farklılıklar gösterebilir.

TİRŞİK ÇORBASI TARİFİ NASILDIR?

Tirşik pancarı (Yılan pancarı olarak ta biliniyor)-(Biz 2 kg tirşik pancarı kullandık)

1 kase Maraş tarhanası ( şart değil isteğe bağlı)

1 kâse nohut

1 kâse döğme (yarma)

1 sürahi koyu kıvamlı ayran

Un

Sıcak su

Tuz

1. Adım: Tirşik pancarımızı güzelce yıkıyoruz. Üzerinde toz toprak çamur varsa arındırıyoruz.

2. Adım: Yıkadığımız tirşik pancarlarımızı bir bez ile hafif kurutup yoğun ıslaklığını aldıktan sonra pancarımızı incecik incecik kıyıyoruz. Ne kadar ince kıyarsak o kadar güzel ve kolay pişer. Doğrarkende elimize eldiven giymeyi ihmal etmeyelim. Aksi halde tirşik pancarının içerisindeki özsuyu elimizi yakar- kaşındırır- ısırır.

3. Adım: Çorbayı pişireceğimiz tencerenin tabanına nohut, döğme ve tarhanamız eklenir. Üzerine doğradığımız tirşik pancarımız eklenir.

4. Adım: Üzerine gezdirerek 1 sürahi yoğun kıvamlı ayranımız dökülür. Ayranın üzerinden de tirşiği bastıracak kadar sıcak su dökülür.

5. Adım: En son olarak en üstten üzerine 1 kase kadar un serpilir (iyi mayalanması ve ekşimesi için)

6. Adım: Artık eklenecek malzemeler bitti ve bastırmaya geldi. Evin en ılık yerine (biz peteğin yanında bastırdık) altına minder konulur. Üzerine 2 kat battaniye serilip etrafı iyice sarılır. Sanki çok üşüyen birini sarıp sarmalıyormuş gibi bununda altını üstünü sarıp sarmalıyoruz.

En az 10-12 saat bastırmak gerekiyor. 10 saat sonra tencerenin köşesinden bir kaşık yardımıyla suyunun tadına bakılır. Eğer ekşimiş ise artık kaldırııp ocağa alınır. Ekşimemişse bir kaç saat daha bastırılır.

Biz gece saat 10:00 da bastırdık sabah 11:30 gibi açtık. Yaklaşık 13 saat bastırdık. Ve açtığımızde istediğimiz gibi ekşimişti.

7. Adım: Süresi dolan tirşiğimizi ocağa alıyoruz ve orta ateşte gelip gidip karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Suyu azaldıkça sıcak su ekliyoruz.

Bizimki yaklaşık 2. 5 saatte pişti.

Geç pişiyor çünkü içindeki ısırganlık özelliğinin yok olması gerekiyor. Yendiğinde dilini boğazını ısırmaması gerekiyor.

Ve nihayet artık piştiğinde servise hazırdır.

Bu yemek çok zahmetli olduğu için yapıldığında çok yapılır ki komşuya akrabaya dağıtılsın, evdeki herkes de bol bol yesin diye.

Yapacak olanların ellerine sağlık şimdiden afiyet olsun.

Düzeltme yapılmadan: nefisyemektarifleri.com'dan alıntı yapılmıştır