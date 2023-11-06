Samsun'da sezonu başladı, lezzetiyle en çok tercih ediliyor ve protein, lif ve vitamin zenginliğiyle kas gelişimini destekliyor: Kilosu 100 TL!

Samsun'da vatandaşlar tarafından doğadan toplanan kanlıca mantarı sezonu başladı. Lezzeti ile en çok tercih edilen mantarlar arasında yer alan kanlıca mantarı, protein, lif ve vitaminler açısından zenginliğiyle yoğun ilgi görüyor ve kas gelişimini destekliyor. Kilosu ise 100 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
Samsun'da sezonu başladı, lezzetiyle en çok tercih ediliyor ve protein, lif ve vitamin zenginliğiyle kas gelişimini destekliyor: Kilosu 100 TL!

Lezzeti ile en çok tercih edilen mantarlar arasında yer alan Kanlıca mantarı, Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından doğadan toplanmaya başladı.

Doğadan toplanan mantarlar, kırsalda 60 ile 80 TL arasında, Bafra ilçe merkezinde ise 100 TL'den satışa sunuluyor.

"MANTAR TOPLAMAYA GİTMEYE DEĞİYOR"

Közlemesi ve kavurması yapılan mantarlara ilişkin İHA'ya konuşan vatandaşlar, yağışların az olmasında dolayı az mantar çıktığını, kimi mantarların kurtlandığını fakat bunlara rağmen ormana mantar toplamaya gittiklerine değdiğini söyledi.

Samsun'da sezonu başladı, lezzetiyle en çok tercih ediliyor ve protein, lif ve vitamin zenginliğiyle kas gelişimini destekliyor: Kilosu 100 TL! - Resim : 1

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, Türkiye'de en çok bilinen ve tüketilen yabani mantar türüdür. Russulaceae familyasından Lactarius salmonicolor, Lactarius deliciosus ve Lactarius deterrimus mantarlarına verilen isimdir. Çam, köknar ve kayın ağaçlarının altında yetişir.

Kanlıca mantarı, 10-20 cm çapında, şapkası kırmızımsı kahverengi veya sarımsı kahverengi renktedir. Sapı 5-10 cm uzunluğunda ve 1-2 cm kalınlığındadır. Sapının dibi beyaz veya sarımsı renktedir. Mantarın eti beyaz veya sarımsı renktedir ve kesildiğinde süt gibi bir sıvı salgılar. Bu sıvı, mantarın yenilebilir olduğunu gösterir.

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantardır. Protein, lif ve vitaminler açısından zengindir. Yağda kızartmak, ızgara yapmak veya haşlamak suretiyle tüketilebilir.

Kanlıca mantarı, Türkiye'de özellikle Kastamonu, Bolu ve Sinop gibi Karadeniz illerinde yaygın olarak bulunur. Sonbahar aylarında, kasım ve aralık aylarında toplanır.

KANLICA MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Kanlıca mantarı, tüketilmeden önce iyice temizlenmelidir. Mantarın sapı ve şapkası, nemli bir bez veya mantar temizleme fırçası ile temizlenebilir. Mantar, kesildikten sonra hemen tüketilmelidir.

Kanlıca mantarı, tüketilmemesi gereken bazı zehirli mantarlara benzerlik gösterebilir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunması ve uzmanlardan yardım alınması gerekir.

Samsun'da sezonu başladı, lezzetiyle en çok tercih ediliyor ve protein, lif ve vitamin zenginliğiyle kas gelişimini destekliyor: Kilosu 100 TL! - Resim : 2

Kanlıca mantarının bazı faydaları şunlardır:

- Lezzetli ve besleyici bir besindir,
- Protein, lif ve vitaminler açısından zengindir,
- Yüksek protein içeriği ile kas gelişimini destekler,
- Diyet dostu bir besindir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,
- Lif içeriği ile sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,
- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir,
- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Samsun Bafra
Son Güncelleme:
Seyirciler gelen final haberiyle yıkıldı! TRT’den bir final kararı daha geldi Seyirciler gelen final haberiyle yıkıldı! TRT’den bir final kararı daha geldi
Antalya'da kan donduran ölüm: Yanarak can verdi Antalya'da kan donduran ölüm: Yanarak can verdi
Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi
Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım Yeni gibi olacak! Dibi tutmuş tencereyi kurtarmanızı sağlayan 7 adım
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor... İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım: Geçen hafta ne oldu? Demirtaş'tan Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken paylaşım
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
Anket sonuçları ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi! Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı