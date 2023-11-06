Samsun'da sezonu başladı, lezzetiyle en çok tercih ediliyor ve protein, lif ve vitamin zenginliğiyle kas gelişimini destekliyor: Kilosu 100 TL!

Lezzeti ile en çok tercih edilen mantarlar arasında yer alan Kanlıca mantarı, Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından doğadan toplanmaya başladı.

Doğadan toplanan mantarlar, kırsalda 60 ile 80 TL arasında, Bafra ilçe merkezinde ise 100 TL'den satışa sunuluyor.

"MANTAR TOPLAMAYA GİTMEYE DEĞİYOR"

Közlemesi ve kavurması yapılan mantarlara ilişkin İHA'ya konuşan vatandaşlar, yağışların az olmasında dolayı az mantar çıktığını, kimi mantarların kurtlandığını fakat bunlara rağmen ormana mantar toplamaya gittiklerine değdiğini söyledi.

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, Türkiye'de en çok bilinen ve tüketilen yabani mantar türüdür. Russulaceae familyasından Lactarius salmonicolor, Lactarius deliciosus ve Lactarius deterrimus mantarlarına verilen isimdir. Çam, köknar ve kayın ağaçlarının altında yetişir.

Kanlıca mantarı, 10-20 cm çapında, şapkası kırmızımsı kahverengi veya sarımsı kahverengi renktedir. Sapı 5-10 cm uzunluğunda ve 1-2 cm kalınlığındadır. Sapının dibi beyaz veya sarımsı renktedir. Mantarın eti beyaz veya sarımsı renktedir ve kesildiğinde süt gibi bir sıvı salgılar. Bu sıvı, mantarın yenilebilir olduğunu gösterir.

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantardır. Protein, lif ve vitaminler açısından zengindir. Yağda kızartmak, ızgara yapmak veya haşlamak suretiyle tüketilebilir.

Kanlıca mantarı, Türkiye'de özellikle Kastamonu, Bolu ve Sinop gibi Karadeniz illerinde yaygın olarak bulunur. Sonbahar aylarında, kasım ve aralık aylarında toplanır.

KANLICA MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Kanlıca mantarı, tüketilmeden önce iyice temizlenmelidir. Mantarın sapı ve şapkası, nemli bir bez veya mantar temizleme fırçası ile temizlenebilir. Mantar, kesildikten sonra hemen tüketilmelidir.

Kanlıca mantarı, tüketilmemesi gereken bazı zehirli mantarlara benzerlik gösterebilir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunması ve uzmanlardan yardım alınması gerekir.

Kanlıca mantarının bazı faydaları şunlardır:

- Lezzetli ve besleyici bir besindir,

- Protein, lif ve vitaminler açısından zengindir,

- Yüksek protein içeriği ile kas gelişimini destekler,

- Diyet dostu bir besindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Lif içeriği ile sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem