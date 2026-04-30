Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar Düşüyor: Dışarıya Çıkacaklar Dikkat! Meteoroloji Saat Verip Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel rapora göre, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, özellikle kuzeybatı bölgelerde akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçecek. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, yağışlı sistemin yaklaşık 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILACAK

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara başta olmak üzere Batı Karadeniz, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde aralıklı yağış görülecek. Adana, Konya, Sivas ve Gaziantep gibi birçok ilde de sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak olarak görüleceği bildirildi. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SİS UYARISI

Cuma gecesi itibarıyla özellikle Trakya ve Marmara çevresinde yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinde yer yer etkili olacak sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülebileceği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN AKŞAM SAATLERİ KRİTİK

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, mevcut 16-19 derece aralığındaki sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşeceği ve birkaç gün boyunca aralıklarla sağanak yağışların görüleceği ifade edildi.

