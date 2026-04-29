Bu Fırsatı Kaçırmayın! 6 Gün İzinle 16 Günlük Tatil Mümkün

Mayıs 2026’da resmi tatillerin peş peşe gelmesi, çalışanlar için uzun tatil planlarının önünü açıyor. Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın takvimde yakın olması önemli bir fırsat olarak görülüyor.

YILLIK İZİNDEN 6 GÜN KULLANILIRSA

Doğru planlama yapanlar, aradaki iş günlerinde izin alarak tatil süresini uzatabiliyor. 18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde toplam 6 gün izin kullananlar, 16 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar kesintisiz 16 gün tatil yapabiliyor. Bu planlama sayesinde çalışanlar, sınırlı yıllık izinle daha uzun bir dinlenme süresi elde etme imkanı buluyor.

