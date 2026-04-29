Bu Fırsatı Kaçırmayın! 6 Gün İzinle 16 Günlük Tatil Mümkün

Mayıs ayında peş peşe gelen resmi tatiller, çalışanlara uzun tatil fırsatı sunuyor. Sadece 6 gün izin alanlar, doğru planlamayla 16 gün kesintisiz tatil yapabiliyor.

Mayıs 2026’da resmi tatillerin peş peşe gelmesi, çalışanlar için uzun tatil planlarının önünü açıyor. Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın takvimde yakın olması önemli bir fırsat olarak görülüyor.

YILLIK İZİNDEN 6 GÜN KULLANILIRSA

Doğru planlama yapanlar, aradaki iş günlerinde izin alarak tatil süresini uzatabiliyor. 18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde toplam 6 gün izin kullananlar, 16 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar kesintisiz 16 gün tatil yapabiliyor. Bu planlama sayesinde çalışanlar, sınırlı yıllık izinle daha uzun bir dinlenme süresi elde etme imkanı buluyor.

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Nesli Tehlikedeki Mısır Akbabaları Bolu'da Görüntülendi Nesli Tehlikedeki Mısır Akbabaları Görüntülendi
Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat Meteoroloji’den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru Açıldı! İşte Heyecan Yaratan O Soru Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru
Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul’da Hava Tersine Dönüyor, Sağanak Geri Geliyor Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul’da Hava Tersine Dönüyor, Sağanak Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu