Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru Açıldı! İşte Heyecan Yaratan O Soru

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta da heyecan doruktaydı. 18 yaşındaki yarışmacı Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL’lik soruya kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Yarışmada sergilenen performanslar büyük ilgi görürken, genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim’in başarısı geceye damga vurdu.

BARAJLARI AŞTI, HEDEFİ BÜYÜTTÜ

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, soruları tek tek geçerek önemli bir başarı elde etti. İlk barajları rahatlıkla aşan yarışmacı, ilerleyen aşamalarda da soğukkanlılığını koruyarak yüksek ödüllü sorulara ulaştı.

500 BİN TL’LİK SORUYU GEÇTİ

Sevim’in karşısına 500 bin TL değerindeki soruda, “Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?” sorusu çıktı. Yarışmacı bu soruya “A: Büyükçekmece” yanıtını vererek doğru cevabı buldu ve 1 milyon TL’lik sorunun kapısını araladı.

MİLYONLUK SORUDA ZOR ANLAR

Finale yaklaşan yarışmacı, 1 milyon TL’lik soruda ise şu soruyla karşılaştı: “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta ‘hat trick’ yapan ilk futbolcu hangisidir?”

Sorunun yanıtından emin olamayan genç yarışmacı, risk almamayı tercih etti.

ÇEKİLME KARARI VERDİ

Cevaptan emin olmadığını belirten Sevim, yarışmadan çekilme kararı aldı. Tahmin hakkını kullanan yarışmacı “C- Lefter Küçükandonyadis” seçeneğini işaret etti.

DOĞRU CEVAP ŞAŞIRTTI

Sorunun doğru cevabının “A- Zeki Rıza Sporel” olduğu açıklandı. Yarışmacı, yanlış cevap verme riskine girmeyerek çekilmesinin doğru bir tercih olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

