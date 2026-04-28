Nesli Tehlikedeki Mısır Akbabaları Bolu'da Görüntülendi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları görüntülendi.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Patika14 Doğa Yürüyüşü Grubu lideri Muhammet Tarhan, arazide kuş hareketliliğini fark etti.

Bölgeye yaklaşan Tarhan, açık alanda leşle beslenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Türkiye’de en küçük akbabalar arasında yer alan Mısır akbabası ile karşılaştı. Tarhan, doğada nadir olarak görülen akbabaları cep telefonuyla görüntüledi.

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul’da Hava Tersine Dönüyor, Sağanak Geri Geliyor Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul’da Hava Tersine Dönüyor, Sağanak Geri Geliyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru Açıldı! İşte Heyecan Yaratan O Soru Kim Milyoner Olmak İster’de Milyonluk Soru
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Sadettin Saran Aday Olmayacak Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Trump: İran Az Önce 'Çöküş Aşamasında' Olduklarını Bildirdi 'Çöküş Aşamasında Olduklarını Bildirdiler'