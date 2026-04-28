Trump: İran Az Önce 'Çöküş Aşamasında' Olduklarını Bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunarak, İran'ın 'az önce' kendisine, "Çöküş halindeyiz" mesajını ilettiğini iddia etti.

'İRAN ÇÖKÜYORUZ DEDİ, HÜRMÜZ'Ü AÇMAMIZI İSTEDİ'

Trump ayrıca İran tarafının ABD'den Hürmüz Boğazı'nı açmasını istediğini de öne sürdü.

Bilindiği gibi Hürmüz Boğazı İran tarafından kapalı tutuluyor. Başkan Trump'ın bu paylaşımında ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kastettiği düşünülüyor.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı’nı bir an önce açmamızı istiyorlar."

Kaynak: Haber Merkezi