Atina'da Peş Peşe Silahlı Saldırı: 89 Yaşındaki Saldırgan Her Yerde Aranıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan’ın başkenti Atina, bugün güne peş peşe düzenlenen silahlı saldırıların şokuyla uyandı. Şehrin merkezindeki kamu binalarını hedef alan saldırılarda toplam 5 kişi yaralanırken, saldırganın kimliği ve yaşı tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

DEVLET DAİRESİNDE PANİK ANLARI

Olaylar sabah saatlerinde, Atina’nın merkezindeki Kerameikos semtinde bulunan Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (EFKA) ofisinde başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1937 doğumlu ve hurdacılık yaptığı belirtilen 89 yaşındaki bir adam, yanındaki pompalı tüfekle ofis içine ateş açtı. Bu saldırıda bir kurum çalışanı bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İKINCİ DURAK TEMYİZ MAHKEMESİ

İlk saldırının ardından olay yerinden kaçan yaşlı adamın, kısa bir süre sonra Atina Temyiz Mahkemesi binasının zemin katında tekrar ateş açtığı bildirildi. İkinci saldırıyla birlikte yaralı sayısı 5'e yükselirken, polis ekipleri mahkeme ve sosyal güvenlik ofisi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

89 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ARANIYOR

Yunanistan polisi (ELAS), saldırıların ardından kimliği tespit edilen ancak henüz yakalanamayan 89 yaşındaki saldırganın peşine düştü. Saldırıların nedeni henüz netlik kazanmazken, polis saldırganın elindeki pompalı tüfeğin bulunduğunu ancak şüphelinin yaya olarak kaçmaya devam ettiğini duyurdu. Başkentteki metro istasyonları ve stratejik noktalarda aramalar titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi