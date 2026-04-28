Endonezya'da Tren Faciası, 14 Ölü Onlarca Yaralı

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde tren faciası yaşandı. İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya basını, ülkenin Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde ‘Argo Bromo Anggrek’ uzun mesafe treninin, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptığını duyurdu.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı belirtildi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, ‘Argo Bromo Anggrek’ trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Endonezya Tren Kazası
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
