Trump’tan İran’a Kapıları Kapatan Karar: Hürmüz Düğümü Çözülmüyor

Dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki 'kapalı kapı' krizi, Washington’dan gelen son haberle yeni bir çıkmaza girdi. CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın boğazın yeniden açılması için sunduğu son diplomatik teklife soğuk bakıyor.

NÜKLEER ŞARTI MASADA

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın ticari geçişlere açılması karşılığında nükleer programa yönelik müzakerelerin bir sonraki aşamaya bırakılmasını teklif etmişti. Ancak Trump yönetimi, nükleer sorun çözülmeden boğazın açılmasının ABD’nin elindeki stratejik kozu zayıflatacağı görüşünde.

İki üst düzey yetkili, nükleer dosyanın boğazın açılması için vazgeçilmez bir ön şart olarak masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

ENERJI PİYASALARINDA YÜZDE 65’LİK ŞOK

Şubat ayında başlayan savaş sonrası İran’ın stratejik boğazı kapatması, küresel petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 65’lik bir artışa neden olmuştu. 13 Nisan’da Trump tarafından ilan edilen deniz ablukası ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu’ndaki ticari gemilere yapılan müdahaleler, krizi askeri bir boyuta taşımıştı.

MİSİLLEME SARMALI SÜRÜYOR

İran’ın Lübnan’da ateşkes sonrası geçici yumuşama sinyalleri, ABD’nin deniz ablukasına devam etme kararıyla yerini yeniden kısıtlamalara bıraktı. Karşılıklı gemi ele geçirme ve müdahale hamleleriyle tırmanan gerilimde, Trump’ın son reddiyle birlikte diplomatik çözüm umutları bir kez daha yerini belirsizliğe bıraktı.

Kaynak: AA