Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul’da Hava Tersine Dönüyor, Sağanak Geri Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, hafta sonuna doğru Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. İstanbul’da ise iki gün boyunca sağanak bekleniyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nisan ayının son günlerine girilirken, bahar havası yerini yeniden yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava durumu raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken sağanak yağışların geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ YAYILACAK

5 günlük tahminlere göre, cuma günü itibarıyla Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer gök gürültülü olması beklenirken, birçok ilde aralıklı şekilde etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

İSTANBUL’A İKİ GÜNLÜK YAĞIŞ

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde ise perşembe günü gök gürültülü sağanak, cuma günü ise sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kentte kısa süreli ama etkili yağışlar görülebileceği ifade ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Tahminlere göre Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış görülecek. Ayrıca Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun’un iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde bir miktar düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Genel olarak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğuna dikkat çekti. Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda kar erimesine bağlı tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

RÜZGAR HAFİF VE ORTA KUVVETTE

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hava Durumu Meteoroloji
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
