Rusya'dan tohumu 280 yıl önce getirildi, damak tadı ile haklı bir üne sahip!

1740 yılında Çarlık Rusyası'ndan kaçarak Balıkesir Manyas’a gelen Don Kazakları, Manyas Gölü kıyısında bulunan kırsal Kocagöl’de Kazak fasulyesi yetiştirdi. Kazak fasulyesi, damak tadı ve kolay pişmesi ile ülke çapında haklı bir üne sahip.

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Rusya'dan tohumu 280 yıl önce getirildi, damak tadı ile haklı bir üne sahip!

Rusya’dan 280 yıl önce kaçarak Balıkesir Manyas Kocagöl köyüne yerleşen Don Kazakları tarafından ülkemize tohumu getirilip ekimi yapılan Kazak fasulyesi yetiştirildi.

Nüfuslarının azalması ve evlilik sorunlarından dolayı 1962 yılında Rusya'ya geri dönüş yapan Don Kazakları üretimini yaptıkları fasulyeyi ikamet ettikleri Kocagöl köyündeki (Mahallesi) üreticilere de vererek üretmelerini sağladılar.

KOLAY PİŞİMİ İLE TANINIYOR

Özellikle Manyas Gölü'nün yaz aylarında geriye çekilmesi ile milli topraklarda tamamen doğal olarak yetiştirilen Kazak fasulyesi böbrek şeklinde, kabuğundan ayrılmaması ve kolay pişimi ile tanınıyor.

Rusya'dan tohumu 280 yıl önce getirildi, damak tadı ile haklı bir üne sahip! - Resim : 1

COĞRAFİ İŞARET ALDI

Damak tadı ile ülke çapında da haklı bir üne sahip Kazak fasulyesi, Bandırma Ticaret Odası Meclis üyesi, TOBB temsilcisi Fevzi Karakaş'ın önerisi ile Bandırma Ticaret Odası üzerinden ve çalışmaları sonrası coğrafi işaret aldı.

Rusya'dan tohumu 280 yıl önce getirildi, damak tadı ile haklı bir üne sahip! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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