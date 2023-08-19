Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...

Kahvaltılık tarifler arasında ön plana çıkan sütlü biber kavurması sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Kolay yapımı ve malzemeleriyle sütlü biber tarifi acı severler için de acı biberler eşliğinde hazırlanabilir.

İşte, sütlü biber tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Yapımı için malzemeler



10-15 çarliston biber

3 kaşık un

3 bardak süt

Tuz



Üzeri İçin ;

3 kaşık tereyağı

2 tatlı kaşığı toz biber

Sütlü biber tarifi Nasıl yapılır?



Öncelikle biberleri temizleyin ve 2 santim kalınğında doğrayın.

Bu aşamada acı biberleri de karıştırabilirsiniz.

Tavada sıvıyağı kızdırıp biberleri kızartın.

3 kaşık unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Daha sonra süt ve tuzu da ekleyip kıvam alana kadar pişirin.

Mezenizi servis tabağına alın.

Tereyağ ve toz biber ile tavada sos hazırlayın ve sütlü biber kavurmasının üzerine gezdirin.

Afiyet olsun...

Sütlü biber kavurması hangi yöreye ait?

Yemek.com sitesindeki içeriğe göre; Rumeli mutfağından göçlerle Trakya mutfağına usulca sokulmuş bir tarif; "sütlü biber aşı"... Yörede çok seviliyor. Hatta şu sıra "sütlü biber kavurması" diye sosyal medyada kendine çokça yer buluyor.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Sütlü biber kavurması bağırsakları çalıştırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Mutlaka denenmeli