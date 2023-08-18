Yargı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu herkesi yıkmıştı. Gelen mutlu haber sevindirdi

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi kısa bir süre sonra sete çıkıyor. Ilgaz karakterine can veren Kaan Urgancıoğlu dizide yer alacak.

Öte yandan Kaan Urgancıoğlu başka bir sevindiren haberle daha gündeme geldi.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Haziran ayında Atina'da evlenen "Yargı" dizisinin savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba olmaya hazırlanıyor.

Kaan Urgancıoğlu‘nun haziran ayında Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer‘in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Denizer karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı. Kaan Urgancıoğlu geçen haftalarda Atina’ya başka bir düğün için gitmişken sürpriz bir kararla evlendiklerini açıklamıştı. Ancak Burcu Denizer’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkek… Urgancıoğlu, çekimlerini salı gecesi sabaha karşı tamamladığı “Sen Büyümeye Bak” filminde de Can adlı bir erkek çocuk babasına hayat veriyordu.

HAYRANLARI ÇOK SEVİNDİ

Öte yandan Kaan Urgancıoğlu’nun hayranları yakışıklı oyuncunun yeniden Yargı dizisinin kadrosunda olmasına çok sevindiler.

MESAJ YAĞDI

Erkek bebek bekleyen Kaan Urgancıoğlu’na hem hayranları hem sevenleri sosyal medya üzerinden mesaj yağdırdılar.