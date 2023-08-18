Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi

Star TV’nin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda da devam edecek. Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu

Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi

Bazı haber sitelerinde Yalı Çapkını dizisinin final yapacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Oysa o iddialar gerçek değilmiş

Halk TV’de yer alan haberde; Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR HAYRANLARINA MÜJDE

Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi - Resim : 1

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihi merak konusuydu.


HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI


'Yalı Çapkını' dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ayvalık’ta çektiği 'Zeytin Ağacı' dizisindeki görevini önceki gün ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz‘e devreden Burcu Alptekin, çalışmalarını hızlandırdı.

Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi - Resim : 2

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin‘in de hikâyesine dahil olduğu dizinin bugün kostüm provası yapılmasına karar verildi.

SET BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sete çıkış tarihi de netleşti. Son anda yeni bir değişiklik olmazsa OGM Pictures imzalı 'Yalı Çapkını' dizi ekibi 25 Ağustos Cuma günü sete çıkacak.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi - Resim : 3

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayında ekranda olması bekleniyor. Eylül’ün ikinci haftası dizinin yeni bölümleri ekranda olacak.

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır

Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…
Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor
Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi