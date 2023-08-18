Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi

Bazı haber sitelerinde Yalı Çapkını dizisinin final yapacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Oysa o iddialar gerçek değilmiş

Halk TV’de yer alan haberde; Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR HAYRANLARINA MÜJDE

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihi merak konusuydu.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



'Yalı Çapkını' dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ayvalık’ta çektiği 'Zeytin Ağacı' dizisindeki görevini önceki gün ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz‘e devreden Burcu Alptekin, çalışmalarını hızlandırdı.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin‘in de hikâyesine dahil olduğu dizinin bugün kostüm provası yapılmasına karar verildi.

SET BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sete çıkış tarihi de netleşti. Son anda yeni bir değişiklik olmazsa OGM Pictures imzalı 'Yalı Çapkını' dizi ekibi 25 Ağustos Cuma günü sete çıkacak.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayında ekranda olması bekleniyor. Eylül’ün ikinci haftası dizinin yeni bölümleri ekranda olacak.

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır