Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor

Evde çiçek bakımı, birçok insanın hem hobi hem de evini güzelleştirmek için yaptığı bir aktivitedir. Ancak, evde çiçek bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Özellikle çiçeklerinizin ihtiyaç duyduğu ışık, su, toprak ve gübre gibi faktörleri belirlemeniz gerekir. Her çiçeğin farklı bir bakım gereksinimi vardır. Örneğin, güneşli bir yerde yetişen çiçekler, gölgeye ihtiyaç duyan çiçeklere göre daha fazla ışık almalıdır. Aynı şekilde, suyu seven çiçekler, kuraklığa dayanıklı çiçeklere göre daha sık sulanmalıdır. Bunların yanı sıra Milliyet.com.tr sitesinde paylaşılan bir içerikte; açmayan çiçeklerin canlandırılması için muhteşem bir tüyo verildi:

Ev hanımları denedi ve onayladı: Çiçeğin coşması ve toprağın tazelenmesi için toz şekeri toprağa serpiştiriyor. Böylece toz şeker zamanla kendisi nemlenerek eriyor ve vitamini toprağa salıyor. Fermente olan şeker çiçeklerin dallarını coşturarak toprağı da besliyor. Sadece 1 yemek kaşığı toz şeker serpmek yetiyor.

SU VE TOPRAK DETAYINA DİKKAT EDİN



Evde çiçek bakımı yaparken, ayrıca çiçeklerinizin mevsime uygun olarak bakılmasına da özen göstermelisiniz. Kışın, soğuktan korunmak için çiçeklerinizi içeri alabilir veya cam önüne koyabilirsiniz. Yazın ise, aşırı sıcaktan etkilenmemeleri için çiçeklerinizi gölgeli bir yere taşıyabilir veya sabah veya akşam saatlerinde sulayabilirsiniz.

Evde çiçek bakımı yaparken, son olarak çiçeklerinizin sağlıklı kalması için düzenli olarak budama, toprak değiştirme ve zararlılardan koruma gibi işlemleri yapmanız gerekir. Budama, çiçeklerinizin daha gür ve canlı görünmesini sağlar. Toprak değiştirme, çiçeklerinizin besin ihtiyacını karşılar. Zararlılardan koruma ise, çiçeklerinizin hastalıklara yakalanmasını önler.

ÇİÇEK BAKIMI YAPARKEM BİLMENİZ GEREKEN PRATİK BİLGİLER



Çiçekler, evlerimizi ve bahçelerimizi güzelleştiren, doğanın bize sunduğu harika canlılardır. Çiçeklerin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için onlara iyi bakmak gerekir. Peki, çiçek bakımı için nelere dikkat etmeliyiz? İşte size çiçek bakımı için pratik bilgiler:

**Çiçeklerin ihtiyaç duyduğu su miktarı, türüne, mevsime ve ortamın sıcaklığına göre değişir. Genel olarak, toprağın nemli olmasına ama ıslak olmamasına özen gösterin. Toprağı parmağınızla kontrol ederek çiçeğinizin susuz kalıp kalmadığını anlayabilirsiniz.

**Çiçeklerin yeterli ışık alması da çok önemlidir. Çiçeğinizin türüne göre doğrudan güneş ışığına ya da gölge bir yere ihtiyacı olabilir. Çiçeğinizin yaprakları soluk, sarı ya da kahverengi ise, ışık alımında bir sorun olabilir. Çiçeğinizi daha uygun bir yere taşımayı deneyin.

**Çiçeklerin beslenmesi için düzenli olarak gübre vermek gerekir. Gübre, toprağa gerekli mineralleri ve besinleri sağlar. Gübre seçerken çiçeğinizin türüne uygun olanı tercih edin. Gübreyi fazla kullanmamaya dikkat edin, aksi halde çiçeğiniz zarar görebilir.

**Çiçeklerin büyümesi ve şekillenmesi için budama yapmak faydalıdır. Budama, çiçeğinizin sağlıklı dallarını korurken, hastalıklı, kuru ya da zararlı olanları temizlemenizi sağlar. Budama yaparken keskin ve temiz bir makas kullanın ve çiçeğinizin türüne göre uygun zamanı seçin.

**Çiçeklerin zararlı böceklerden ve hastalıklardan korunması için önlem almak gerekir. Zararlı böcekleri fark ettiğinizde hemen müdahale edin ve doğal yöntemlerle ya da uygun ilaçlarla yok edin. Hastalık belirtileri gördüğünüzde ise çiçeğinizin durumunu teşhis etmeye çalışın ve gerekirse uzman bir yardım alın.



GÜL NASIL ÇOĞALTILIR?

haberturk.com sitesinde gül çoğaltma tarifiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Gül çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu, gül yetiştiriciliği ile ilgilenenlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Gül çoğaltmanın birkaç yolu vardır. Bunlar çelikleme, aşılama, göz aşısı ve tohumla çoğaltma yöntemleri olarak sıralanabilir. Şimdi gül çoğaltma yöntemlerini sırasıyla inceleyelim.

Gül Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül çiçeğinin en yaygın çoğaltma yöntemlerinden biri çelikleme yöntemidir. Diğer yandan tohumla çoğaltma bir seçenek olarak görülse de zaman alan bir süreçtir. Şimdi ikisini de ele alalım.

Çelikleme Yöntemi: Bu en yaygın yöntemlerden biridir. Gülün bir parçasını kesip uygun bir ortamda köklenmesini sağlar.

İlk olarak, çiçek açmış bir dalı seçin ve kesin.

Daldan yaprak ve tomurcukları temizleyin.

Kesilen dalı bir hormon tozuna (isteğe bağlı) batırın. Bu, köklenme sürecini hızlandırabilir.

Çelik olarak ekilecek dalı, drenajı iyi olan bir saksıya yerleştirin.

Dalı ışığı yeterli ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin.

Düzenli olarak sulayın ve köklenmesini bekleyin.

Tohumla Çoğaltma: Bu yöntem daha zordur ancak yeni ve eşsiz çeşitler elde etme şansınız olabilir.

Gül tohumlarını toplayın ve birkaç hafta boyunca soğuk bir yerde saklayın. Bu, tohumların çimlenmesi için gereken "kışlama" sürecini taklit eder.

Tohumları, drenajı iyi olan bir toprağa ekleyin.

Toprağı sürekli nemli tutun ve tohumların çimlenmesini bekleyin.



Gül Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül aşılama ve göz aşısı uygulaması yöntemleriyle de çoğaltılabilir.

Aşı Yöntemi: Bu yöntem, bir gülün farklı bir gülün üzerine ekilmesini içerir. Bu, genellikle daha dayanıklı bir kök stokuna sahip güzel bir çeşidi çoğaltmak için kullanılır.

Gülün sağlıklı bir dalını seçin ve yarıya kesin.

Kök stokunda bir yarıklık açın.

Kesilen dalı yarığa yerleştirin ve birleşme yerini bir bantla sıkıca sarın.

Bantlı bölgeyi aşı mumu veya plastik bir torba ile kaplayın. Bu, nemin korunmasına ve hava almasına yardımcı olur.

Düzenli sulama ve bakımla, yeni gülünüz büyümeye başlayacaktır.

Kaynak: Milliyet.com.tr, haberturk.com- Derleme: Hakimiyet.com - gercekgundem.com