Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok

Yemeklerden sonra şişkinlik sorunu yaşanabiliyor. Yaşanan şişkinlikler çoğu zaman rahatsız edici durumlara sebep olabilmektedir. Bu şişkinlikler genellikle önemsiz görülüp göz ardı edilse de şişkinlikler riskli durumlara yol açabilir. Uzmanlar yaşamış olduğunuz şişkinlik sorununun ciddi bir sorun olabileceğini gösteren belirtileri açıkladılar ve uyardılar. Eğer şişkinlik yaşarken bu belirtileri gösteriyorsanız mutlaka kısa sürede doktora görünmeniz gerekmektedir.

Mide şişkinliğinin en önemli nedeni sindirim sistemindeki aşırı katı, sıvı veya gazın ortaya çıkmasıdır. Bununla birlikte, bazı insanlarda şişkinliğe sadece hastanın hassasiyetinin artmasının neden olduğu düşünülmektedir. Şişkinlik karın ağrısına, rahatsızlığa ve midede dolgunluk hissine yol açar. Ayrıca şişkinlik, karın bölümünün olduğundan daha büyük (hamile gibi) görünmesine, spazm ve ağrıya neden olabilir. Sindirim sisteminde mide şişkinliğine yol açan iki gaz kaynağı vardır. Biri bağırsaktaki bakteriler tarafından üretilen gazdır, diğeri ise, yediğimiz veya içtiğinizde yutulan havadır. Öte yandan, vücutta biriken aşırı miktardaki sıvı yani ödemin şişkinliğe neden olduğu düşünülür. Ancak şişkinlik vücutta su-ödem toplanması ile aynı şey olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü şişkinliğin kaynağı vücutta biriken gazdır.

ŞİŞKİNLİĞİ GEÇİREN YOĞURT KARIŞIMI



Uzmanlar, gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini paylaştılar.

GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ

1 çay kaşığı dereotu tohumu, 1 çay kaşığı rezene tohumu, 1 çay kaşığı frenk kimyonu, 1 çay kaşığı yoğurt ve anason

Yapılışı:

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de bu karışımı yapabilir.

Şişkinliği önlemek için işinize yarayacak bazı öneriler;

Yasemin.com'da şişkinliği önleyen öneriler tek tek sıralandı. İşte o öneriler;

- Yemeklerden önce oda sıcaklığında bir bardak suyu yavaş yavaş için.

- Kereviz çiğneyin. Kereviz vücudun su dengesi için gerekli olan sodyum ve potasyumu içerir.

- Hindiba bitkisi tüketin. Hindiba şişkinliği hafifletir.

- Lahana turşusu hazma iyi gelen enzim ve yararlı bakteriler içerir.

- Bir kase kahverengi pirinç ya da darı yemek şişkinlik için oldukça etkilidir. Her iki besinde bağırsak fonksiyonlarını harekete geçirir.

- Keten tohumu tüketin. Keten tohumu bağırsaklara iyi gelen lifler içerir.

- Bir adet muz yiyin. Muz, potasyum içeriği ile vücudun sodyum dengesini düzenleyerek şişkinliğe iyi gelir.

- Zencefilin çiğ hali ve çayı hazmı kolaylaştırarak şişkinliğe iyi gelir.

Maydanoz doğal bir idrar söktürücüdür.

- Nane çayı ise, spazm giderici özelliği ile semptomları azaltır.

- Ananas, hazmı kolaylaştıran ve şişkinliğe iyi gelen bromelain maddesini içerir.

Ek bilgi: 1 haftadan fazla şişkinlik sorununuz varsa uzman bir doktora gitmenizde fayda bulunmaktadır.

Derleme: turkiyegazetesi.com.tr /